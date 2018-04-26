В Афганістані відкрили банк, який працює за законами шаріату

В афганській столиці почав роботу перший в країні ісламський банк, який працює виключно за принципами ісламського, тобто безвідсоткового фінансування.

Як повідомляє Islam-today, створений він був на базі банку «Бахтар», який до цього працював за правилами традиційного міжнародного кредитування.

Новий банк надає практично весь спектр фінансових послуг, що відповідають нормам шаріату, зокрема, це - спільне управління інвестуванням, операції мудараба (вид пайової участі у підприємництві, коли одна сторона надає капітал, а інша займається управлінням бізнесом) та оренда на принципах iджара (укладення договору оренди або лізингу, коли власник отримує та здає в оренду орендарю певне майно на визначений термін, за що отримує винагороду у вигляді заздалегідь обумовлених орендних платежів).

Наразі по всій країні діють вже 62 відділення банку. Роботу свою він почав вже в січні, однак акредитацію Центробанку Афганістану отримав лише днями.