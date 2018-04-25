В Узбекистані переможець конкурсу читців Корану отримав автомобіль

В Узбекистані відбувся відкритий конкурс читців Корану, ініційований президентом республіки Шавкатом Мірзієєвим.

Переможцем був визнаний житель Каракалпакстана Юлдашбек Нуриддінов, який отримав від республіканської влади автомобіль Chevrolet Lacetti, повідомляє Islam-today.

Крім того, цінними призами були нагороджені переможці в номінаціях «найкрасивіше читання Корану» і «наймолодший учасник конкурсу».

Участь у конкурсі взяли близько 5,5 тисяч осіб, у тому числі більше двох тисяч представниць прекрасної статі. Переможниць серед жінок журі конкурсу, у складі якого представники духовенства не лише Узбекистану, а й інших країн, ще належить визначити.