В Узбекистані переможець конкурсу читців Корану отримав автомобіль

18:20, 25 квітня 2018
Іслам
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В Узбекистані визначили кращого читця Корану / islam-today.ru

Переможцем був визнаний житель Каракалпакстана Юлдашбек Нуриддінов, який отримав від республіканської влади автомобіль Chevrolet Lacetti, повідомляє Islam-today.

Крім того, цінними призами були нагороджені переможці в номінаціях «найкрасивіше читання Корану» і «наймолодший учасник конкурсу».

Участь у конкурсі взяли близько 5,5 тисяч осіб, у тому числі більше двох тисяч представниць прекрасної статі. Переможниць серед жінок журі конкурсу, у складі якого представники духовенства не лише Узбекистану, а й інших країн, ще належить визначити.

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