В Іраку відновлять мечеть, у якій було оголошено про створення «халіфату»

ОАЕ допоможуть відновити Соборну мечеть Мосула, яка прославилася тим, що саме в ній ватажок «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про створення «халіфату» в Іраку.

Знищений стародавній релігійний храм був бойовиками ІДІЛ під час боїв за Мосул, повідомляє Islam-today.

Від мечеті, побудованої у XII столітті, залишилася тільки основа мінарету.

Як повідомила міністр культури ОАЕ Нура аль-Каабі, країна профінансує будівельні роботи на суму 50,4 млн доларів. Планується, що роботи з відновлення мечеті займуть близько п'яти років.