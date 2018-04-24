В Іраку відновлять мечеть, у якій було оголошено про створення «халіфату»
20:20, 24 квітня 2018Іслам
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Від мечеті, побудованої у XII столітті, залишилася тільки основа мінарету / islam-today.ru
ОАЕ допоможуть відновити Соборну мечеть Мосула, яка прославилася тим, що саме в ній ватажок «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про створення «халіфату» в Іраку.
Знищений стародавній релігійний храм був бойовиками ІДІЛ під час боїв за Мосул, повідомляє Islam-today.
Від мечеті, побудованої у XII столітті, залишилася тільки основа мінарету.
Як повідомила міністр культури ОАЕ Нура аль-Каабі, країна профінансує будівельні роботи на суму 50,4 млн доларів. Планується, що роботи з відновлення мечеті займуть близько п'яти років.
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