У Пакистані відкрилася перша християнська каплиця при університеті

19:52, 24 квітня 2018
Іслам
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/ islam-today.ru

До цього в державних навчальних закладах було дозволено будувати тільки мечеті, повідомляє Islam-today.

Участь у відкритті католицького храму в Сільськогосподарському університеті прийняв архієпископ Ісламабаду і Равалпінді Джозеф Аршад. Як відзначили представники міської влади, також присутні на відкритті каплиці, подія це є прикладом змін, що відбуваються у релігійному житті Пакистану.

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