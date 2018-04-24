У Пакистані відкрилася перша християнська каплиця при університеті

В одному з державних університетів у місті Фейсалабад вперше в історії країни відкрилася християнська каплиця.

До цього в державних навчальних закладах було дозволено будувати тільки мечеті, повідомляє Islam-today.

Участь у відкритті католицького храму в Сільськогосподарському університеті прийняв архієпископ Ісламабаду і Равалпінді Джозеф Аршад. Як відзначили представники міської влади, також присутні на відкритті каплиці, подія це є прикладом змін, що відбуваються у релігійному житті Пакистану.