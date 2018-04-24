Єгипетським мечетям заборонили використовувати гучномовці

Влада Єгипту оголосила про намір посилити боротьбу з використанням гучномовців у мечетях.

Заборона на трансляцію богослужінь і проповідей через гучномовці міністр у справах релігії Мухамед Джума ввів ще кілька місяців тому, проте, очевидно, не всі релігійні храми новий припис виконують, повідомляє Islam-today.

Як в інтерв'ю для Egypt Today зазначив професор порівняльної юриспруденції і шаріату Ахмед Карім, використання гучномовців під час богослужінь суперечить канонам ісламу. Використовувати їх можна лише для призову на молитву. Тим більше, що, згідно релігії, мечетям не можна видавати звуки, які можуть доставити незручність літнім і хворим людям, а також іновірціям.

Трансляція молитви через гучномовці, як відзначають єгипетські богослови, суперечить самій суті молитви, яка повинна відбуватися зі смиренням і спокоєм.