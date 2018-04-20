Єгипетський муфтій видав фетву проти покупки лайків у Фейсбуці

Головний муфтій Єгипту шейх Шавки Аллам видав черговий релігійний указ (фетву), що забороняє прихильникам ісламу здійснювати покупку «лайків» у соцмережі Facebook, наприклад, для розкрутки своїх акаунтів.

Він пояснив це тим, що така операція, згідно ісламу, розглядається як форма шахрайства або обману, і, стало бути, заборонена, повідомляє "Благовіст-інфо".

Питання про «лайки» було поставлене одним із віруючих на сторінці в Facebook, що належить єгипетському інституту з фетв Дар аль-Іфта.

У свою чергу муфтій опублікував відповідь на своїй сторінці у тій же соцмережі. У якості обґрунтування він навів вислів пророка Мухаммеда: «Той, хто обманює, не один з нас».

Раніше Аллам видав іншу фетву, що забороняє операції з криптовалютою. Він постановив, що биткоїн заборонено ісламом, так як пліч-о-пліч з ним ідуть «шахрайство, обман і невігластво».

Фетва - правова позиція з якого-небудь питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона не має юридичної сили, але має вплив на віруючих.