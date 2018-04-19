У Франції фінансування мечетей перебуватиме під контролем держави

Фінансування мечетей, що діють у Франції, відтепер буде знаходитися під державним контролем.

Про це сказав президент країни Еммануель Макрон, повідомляє Islam-today з посиланням на французький телеканал TF1.

Крім того, за його словами, будуть закриті мусульманські храми, помічені в пропаганді радикальних ідей.

«Є мечеті та люди, які не поважають права Республіки, які вчать тому, що не відповідає законам нашої країни, що призводить до насильства, і такі мечеті будуть закриті», - зазначив, зокрема, голова держави.

Що ж стосується державного контролю за фінансуванням мечетей, стосуватися ця міра буде лише мусульманських релігійних установ, кошти на існування яких надходять з-за кордону.