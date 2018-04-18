Президент Франції підтримав право мусульманок на хіджаб
13:33, 18 квітня 2018Іслам
1278 0
Еммануель Макрон заступився за мусульманок у хіджабах / islam-today.ru
Президент Франції Еммануель Макрон висловився з приводу права мусульманок на носіння хіджабу.
Так, за його словами, незважаючи на те, що особисто йому хустки на головах мусульманок «не дуже подобаються», в демократичній державі, якою є Франція, вони все ж мають право покривати голову, якщо цього хочуть, повідомляє Islam-today.
«Я поважаю покритих жінок, але хотілося б переконатися в тому, що вони носять свої покривала і хустки за особистим вибором», - зазначив, зокрема, французький лідер в інтерв'ю для одного з телеканалів країни.
За словами Макрона, Франція - це світська держава, однак суспільство таким не є, а тому релігійні жінки мають право носити одяг за своїм розсудом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter