Президент Франції підтримав право мусульманок на хіджаб

Президент Франції Еммануель Макрон висловився з приводу права мусульманок на носіння хіджабу.

Так, за його словами, незважаючи на те, що особисто йому хустки на головах мусульманок «не дуже подобаються», в демократичній державі, якою є Франція, вони все ж мають право покривати голову, якщо цього хочуть, повідомляє Islam-today.

«Я поважаю покритих жінок, але хотілося б переконатися в тому, що вони носять свої покривала і хустки за особистим вибором», - зазначив, зокрема, французький лідер в інтерв'ю для одного з телеканалів країни.

За словами Макрона, Франція - це світська держава, однак суспільство таким не є, а тому релігійні жінки мають право носити одяг за своїм розсудом.