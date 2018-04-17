За карикатуру на пророка житель ОАЕ отримав три місяці в'язниці

Жителя ОАЕ, індійця за національністю, відправили за ґрати на три місяці за те, що він опублікував на своїй сторінці в Facebook карикатуру на Пророка Мухаммада (с. а.в.).

Як повідомляє Islam-today з посиланням на британський ресурс «GulfNews», на заарештованого в поліцію заявив його колега по роботі, який відправив правоохоронцям скріншот карикатури.

Затриманий індієць був просто на робочому місці і вже постав перед судом, який засудив його за образу ісламу до штрафу в 1400 доларів. Незадоволений вироком, чоловік подав апеляцію, стверджуючи, що не мав поняття про образливість карикатури для мусульман. Тим не менше, суд скаргу чоловіка не задовольнив, а навпаки – посилилв покарання. Тепер йому доведеться провести у в'язниці три місяці, після чого він буде депортований з ОАЕ.