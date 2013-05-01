Христос — на крест, а мы — по магазинам?..

Православие и мир

О чем повествует каждый день Страстной недели, и как лучше провести эти дни, наша беседа с иереем Константином Кобелевым, клириком храма Святителя Николая в Бирюлёве, старшим священником храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме.

- Отец Константин, как бы Вы выразили то состояние, которое должно наступать в человеке с приходом Страстной недели?

- Я бы назвал это состояние молитвенно-внимательным. Но одно дело быть предельно внимательным к своему морально-нравственному состоянию, а другое — и умом понимать все, что происходит в эти дни. Господу мы должны молиться всем своим существом. Как тело состоит из отдельных членов, так душа состоит из многих составляющих: ум, память, эмоции. Нам нужно хорошо знать, чему посвящен каждый из дней Страстной.

Мы называем себя христианами, носим имя Христа. Значит, стараемся угождать Ему. А для Господа важно сопричастие Его чад важным моментам Его жизни. Поэтому неслучайно эти дни названы Великими. Мы должны почтить Бога в эти самые главные для Него дни. А для этого надо отложить всякие житейские попечения и постараться уделить время посещению особых богослужений.

- К сожалению, многие семьи сейчас озадачены тем, как успеть сделать генеральную уборку до Пасхи, покрасить сотни яиц, «затарить» холодильник продуктами, которые будут готовиться накануне Праздника. Все понимают, что предстоит трудная неделя, в которую нужно все успеть. Это тоже важно?

- Нужно освобождаться от всей суеты. Об этом очень хорошо писал Святитель Иннокентий, которому тоже задавали вопросы: «Как же, такой Праздник, нужно же готовить самые лучшие угощения!». И он говорил, что лучше мы меньше съедим, купим каких-нибудь полуфабрикатов, чем пропустим богослужения. Мы должны пренебрегать внешним — ради внутреннего.

- Расскажите подробнее о службах Великой недели.

- В первые дни недели: понедельник, вторник и среду, службы практически одинаковые. Поэтому по возможности можно посетить хотя бы одну из этих вечерних служб (воскресенье вечер, понедельник вечер и вторник вечер).

В каждой службе все зависит от того, какие читаются главы из Евангелия.

© РИА Новости. Константин Чалабов

В Великий понедельник вспоминается ветхозаветный Патриарх Иосиф, которого братья продали в Египет. Это прообраз страдающего Христа.

Также в Понедельник вспоминается бесплодная смоковница. Говорится о том, что нам нужно трудиться, чтобы были плоды. Она символизирует, в первую очередь, духовные плоды. Бесплодная смоковница – это бесплодная душа, которая не приносит истинной веры, молитвы, покаяния, добрых дел.

В Великий вторник вспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников. Это напоминание о том, чтобы мы не гордились собой.

Также в этот день мы вспоминаем о Страшном суде, о воскресении мертвых, о десяти девах, о талантах.

В Великую среду вспоминается предательство Иудой своего Учителя за 30 сребреников. Это небольшая сумма, которую платили за раба. И это оказалась цена за Самого Создателя мира. Иуда мог бы поторговаться – ему дали бы больше. Но душа настолько поглощена была грехом, что ему даже неважно было, сколько именно заплатят. Его радовал сам факт получения денег.

- Иуда сделал то, что предначертано? Может, какую-то часть его вины этот факт снимает?

- Это был выбор свободной воли человека. То, что Господь знал, что Иуда так поступит, не снимает вины этого человека. Единственное, какое может быть оправдание Иуде, это то, что он символизировал весь ветхозаветный мир, который уже одной ногой стоял в аду. С одной стороны, у иудеев была истинная вера, единственно правильное понятие о Боге. С другой стороны, к этому времени уже возникло настолько сильное искажение этой истины, что в результате ветхозаветные люди практически создали свою личную религию.

Почему Господь столько времени уделяет разговору о фарисеях, книжниках? Это были люди, которые заменили истинную религию на личную. Они даже не знали слов «милость», и это главное их искажение. Фарисеи руководствовались неверными понятиями о спасении человека. Произошла подмена религии.

В Великий четверг мы молитвенно вспоминаем установление таинства святого Причастия. Если в первые дни недели совершается Литургия Преждеосвященных Даров, то в Великий четверг совершается полная литургия, и даже несколько ослабляется пост.

Обычно в храмах накануне, в Великую среду вечером, совершается подробная исповедь.

Вспоминается омовение ног ученикам. Господь, Учитель, Творец мира, своим ученикам умывает ноги, показывая им пример служения: «Кто из вас больший – да будет вам всем слуга». Господь – Царь всей вселенной, но Он же и служит. И самой литургией священник служит Богу, а Бог служит человеку, ради его спасении.

Вечером читаются 12 Евангелий. Они предваряют Страсти Христовы, которые будут на первом плане в пятницу. Церковь готовится к этим событиям. Вспоминается прощальная беседа с учениками, моление Господа в Гефсиманском саду. Господь просил их: «Молитесь, да не внидите в искушение», но они не выдержали и уснули. Может быть, из-за этого Петр и отрекся от Господа… если бы он молился, может быть, отречения и не было бы.

Затем вспоминается, как пришли воины, схватили Спасителя и отвели Его на суд. Дальше – как Господь был распят и как был положен во гроб.

Все эти события, о которых говорится в Евангелиях, происходят ночью с четверга на пятницу и в пятницу утром. Это ночь Страстей Христовых, во время которой мы должны особо усердно молиться, а утром, по возможности, посетить храм. Потому что утром в пятницу совершается одно из главных богослужений. Именно в это время Господь находится на кресте. То есть как раз в те часы, когда люди ходят по магазинам, покупают яйца, красят их, таким образом готовясь к Пасхе, – Господь висит распятый…

Конечно, и продукты покупать надо, но раньше или позже великой Пятницы. Нужно стараться в это время воздерживаться от лишних разговоров, внутренне следовать за Христом. Лучше всего в этот день пойти в храм или дома почитать предпоследние главы всех четырех Евангелий.

- Почему этот день называется именно чистым четвергом?

- Все дни этой недели или великие, или чистые.

- В народе говорят, что четверг нужно посвятить особой уборке. Это последствия суеверий?

- Посвятить четверг уборке не получится людям, которые ходят в храм и молятся. Убраться к Пасхе, конечно, надо, но в другие дни, до четверга.

Днем Великой пятницы происходит еще одно богослужение, во время которого выносят плащаницу. Обычно эта служба начинается в 2 – 3 часа дня. Читается Евангелие, посвященное Страстям Христовым, составленное из текстов разных евангелистов.

Совершается удивительная служба, которая называется «Плач Богородицы». Звучит канон, посвященный тем страданиям, которые испытала Матерь Божия, находясь у креста Господня. Богородица говорит, обращаясь к своему Сыну: «Почему Ты Сам лег в гроб, а меня оставил здесь одну?».

Вечером в пятницу совершается уже утреня Великой субботы. Это богослужение начинается в скорбных тонах, а заканчивается крестным ходом с плащаницей вокруг храма. Читаются отрывки из Деяний Апостолов и Евангелия, предваряемые прокимном «Да воскреснет Бог». Уже начинается предвкушение Воскресения Христова.

В это время, несмотря на черные облачения священников, зажигается свет в храме, торжественно читается паремия. Священники стоят у плащаницы и совершают как бы погребение Спасителя. Песнопения похожи на те, которые поются при погребении обычного человека. Читается 17 кафизма 118 псалом. Стихи псалма уже перемежаются с новозаветными тропарями, которые посвящены Христу Спасителю.

Заканчивается это богослужение крестным ходом у храма, торжественными изречениями, а также пророчеством Иезекииля о том, что было поле, полное костей — и эти кости оживают. Затем поется прокимен: «Воскресни, Господи и Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца».

Утром в Великую субботу служится уже вечерня, которая включает в свой состав литургию. Читается паремия с ветхозаветным пророчеством воскресения Христова, и перед чтением Евангелия звучат песнопения. В это время в алтаре священники меняют свои одежды с черных на белые. Это символизирует то, что Господь, сошедый своим духом в ад, победил диавола.

В это же время снисходит благодатный огонь в Иерусалиме.

Ночью в субботу начинается светлая пасхальная заутреня. Совершается крестный ход. Поется уже «Христос воскресе», открываются врата храма, символизирующие открытие того камня, которым закрывался гроб Господень. Затем совершается утреня, которая переходит в литургию.

Вся Пасхальная неделя – как один день Светлой Пасхи. Богослужения практически одинаковые. Каждый день, кроме самого момента открытия церковных врат, все повторяется.

Потому, если человек не смог попасть на Пасхальную службу, он не должен унывать. В любой день этой недели он может прийти в храм. Службы происходят при открытых Царских вратах, которые остаются распахнутыми в течение всей недели. Это символизирует , что для нас открыт рай. Посетите эти богослужения, и они наполнят вас пасхальной радостью на весь год!