Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор: Люди хотят оглянуться назад

Во время визита в Москву, приуроченного к 65-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии рассказал об особенностях православной миссии в современном мире, о том, почему принцип консенсуса при подготовке Всеправославного Собора должен остаться незыблемым, а также о том, почему чехи смотрят телепередачу «Слово пастыря».

О главной трудности миссии

Очевидно, что главная трудность православной миссии сегодня — это процесс секуляризации общества и культуры: человек может всю жизнь жить и вообще не задумываться о вечных ценностях, не воспринимать слова священника.

Однако у этой медали есть и другая сторона. В Европе секуляризация зашла уже настолько далеко и люди настолько оторвались от своих истоков, что начался обратный процесс: человек до такой степени пресытился постмодернизмом и тотальным релятивизмом, что вдруг начинает задумываться о чем-то большем и неожиданно задается совершенно новыми для себя вопросами: об этике, о смирении. Например, наш президент Вацлав Клаус, человек очень либеральных взглядов, недавно выступал с докладом, где дважды произнес слово «смирение». Он говорил о том, что мы должны как бы оглянуться назад и искать потерянные ценности — не только для жизни одного человека, но и для жизни общества в целом.

По моим ощущениям, наступает время, когда люди готовы воспринимать разговор о вечных ценностях. Они хотят какой-то духовной пищи. Кстати, это можно оценить даже социологически. Раньше все переезжали из сельской местности в город, а сегодня — наоборот. В городе можно работать и зарабатывать деньги. Но жить там уже нельзя. Люди стремятся жить ближе к природе, а это в каком-то смысле ближе к Богу.

О «Слове пастыря»

Для нас в Чехии очень важна телевизионная передача «Слово пастыря», которую уже много лет ведет Святейший Патриарх Кирилл. Она звучит во всем мире. Человек, говорящий по-русски, где бы он ни жил, не может не знать этой передачи. Мы записываем и сохраняем каждый выпуск. Патриарх Кирилл — едва ли не единственный, кто сегодня открыто отвечает на вопросы современного православного человека. Проблемы, о которых он говорит, касаются не только русских. Они касаются всех, кто живет в мире, раненом проявлениями крайнего индивидуализма, секуляризации и т.д. Патриарх Кирилл отвечает на тяжелые вопросы, но простым, понятым человеку языком.

О подготовке Вселенского Собора

В рамках встречи, посвященной юбилею Патриарха Кирилла, у нас была возможность обменяться мнениями по поводу вопросу методологии принятия решений на будущем Соборе — конкретно, по вопросу сохранения принципа консенсуса. На заседаниях Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии этот принцип уже давно стал незыблемым: работа длится столько, сколько требуется для того, чтобы все шесть членов Синода были согласны и никто радикально не возражал. Если такие возражения все же остаются, мы откладываем решение вопроса на другое заседание. Сегодня среди представителей Церквей возникают предложения идти другим путем — «демократическим»: принимать решение большинством голосов. На наш взгляд, это не в традициях Православия. Вспомним Апостольский Собор: некоторые апостолы горячо друг с другом спорили, но все равно решение принималось только консенсусом. Я убежден, что мы и сегодня можем подражать примеру святых апостолов. Всеправославный Собор готовится уже сорок лет, и наши предшественники все это время не предполагали отказываться от принципа консенсуса. И мы не должны менять того, что наши отцы бережно для нас хранили. Такой подход во многом спасает единство Церкви.