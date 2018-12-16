16 грудня – день пам'яті преподобного Іоанна Молчальника

Преподобний Іоанн Мовчальник або ж самітник, народився близько 4 54 року в місті Нікополі Вірменському в сім'ї воєначальника. Хлопчик рано почав вивчати Святе Писання і всім серцем любив усамітнення і молитву.

Після смерті батьків юнакові дісталася спадщина, яку він витратив щоб побудувати церкву в Ім'я Пресвятої Богородиці. З 18 років Іоанн разом з десятьма ченцями жив при церкві в пості і молитві.

На прохання громадян міста Колонії, митрополит Севастійський висвятив двадцяти восьмирічного Іоанна в єпископа Колонійської Церкви. Преподобний не змінив свого суворо аскетичного способу життя, навіть після того, як прийняв церковне правління. На десятому році єпископату Іоанна владу у Вірменії прийняв Пазинік, чоловік сестри святителя - Марії.

Новий правитель став владно втручатися в духовні і церковні справи. У Церкві почалися проблеми. Тоді святий Іоанн відправився в Константинополь і через архієпископа просив імператора Зенона захистити Вірменську Церкву від грубих посягань. Іоанна вимотували питання світського характеру, тому він таємно залишив єпископію і відплив у Єрусалим.

Зі сльозами він просив Бога вказати місце, де б він міг жити і рятуватися. Раптово, йому з'явилася яскрава зірка, яка привела Іоанна в Лавру преподобного Сави.

Святитель приховав своє єпископське достоїнство і був прийнятий до числа братії простим послушником.

Більше чотирьох років він виконував найважчі доручення на монастирському будівництві. Зрештою, святителю довелося відкрити свою таємницю Патріарху Єрусалимському Іллі.

З благословення преподобний Іоанн прийняв обітницю мовчання. Чотири роки святий Іоанн провів у келії, де нікого не приймав, і навіть не виходив у церкву. Незабаром преподобний Іоанн залишив лавру і пішов у пустелю, де провів більше дев'яти років, харчуючись одними травами. Тут він пережив спустошливий набіг арабів і не загинув лише тому, що Господь послав йому захисника - лютого лева, при вигляді якого, вороги в страсі розбігалися.

Коли святий ігумен Сава повернувся в монастир, він умовив преподобного Іоанна залишити пустелю і знову оселитися серед братії. Незабаром Господь чудесним чином відкрив всім насельників Лаври, що Іоанн був єпископом. Преподобний Іоанн Мовчальник провів у Лаврі преподобного Сави більше шістдесяти років.

За його молитвами відбувалося багато чудес: таємні думки людей були для святителя явними, він зціляв хворих і біснуватих.

У віці 104 років преподобний Іоанн Мовчальник з миром відійшов до Господа.

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