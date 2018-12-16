16 грудня – день пам'яті святого пророка Софонії

Пророк Софонія був сучасником пророка Єремії і пророчиці Олдами. Він походив зі знатного роду.

Деякий час Софонія жив у царському палаці, де проповідував покаяння і допомагав царю Йосії винищувати ідолопоклонство.

Ніяких інших відомостей про особистість, життя і діяльність пророка Софонії в історичній та сучасній пророчій писемності Старого Завіту, на жаль, не збереглося.

Святий пророкував про біди, які Бог пошле на мешканців Юдеї, а також на народи, які мешкали на прикордонних територіях.

Тропар

Пророка Твоего Софонии память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.