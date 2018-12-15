15 грудня православні відзначають день пам'яті святого пророка Авакума

Святий пророк Авакум є одним із дванадцяти малих пророків. Він походив з роду Симеона і пророкував близько 650 року до Різдва Христового.

Пророк Авакум передбачив руйнування Єрусалимського храму, Вавілонський полон і повернення юдеїв на батьківщину.

Під час війни з вавилонянами пророк пішов в Арабію, де з ним сталося таке диво. Коли він ніс обід женцям, йому зустрівся ангел Господній і миттєво переніс його силою свого духу у Вавилон, де в цей час перебував у в'язниці пророк Даниїл. Так, їжею, яка призначалася для женців, втамував голод гнаний пророк.

Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся у свою вітчизну і помер у глибокій старості.

За часів царювання Феодосія Молодшого в Константинополі, у п'ятому столітті, були відкриті мощі святого пророка.

Тропар

Пророка Твоего Аввакума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.