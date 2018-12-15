15 грудня - пам'ять святої мучениці Миропії

Свята мучениця Миропія народилася в місті Ефесі на початку третього століття. Вона рано втратила батька, і мати виховала її в християнській вірі.

Свята Миропія часто відвідувала мічце поховання мучениці Ерміонії, де брала чудотворне масло від її мощей та лікувала хворих.

Під час гоніння Декія, Миропія зникла з матір'ю на острові Хіос, де проводила час у пості та молитві. Одного разу за наказом правителя острова був замучений воїн Ісидор, людина глибокої віри і благочестя.

Свята Миропія таємно взяла і поховала тіло мученика. Воїни, яким наказали не допускати християн до тіла Ісидора, були засуджені до смерті.

Свята змилосердилася над засудженими та сама розповіла воїнам, а потім і правителю про свій вчинок. На суді вона визнала себе християнкою. За це її жорстоко катували і потім кинули в темницю.

Опівночі у в'язниці засяяло світло. Це з'явився святий Ісидор в оточенні ангелів, і вони прийняли душу Миропії.

Темниця відразу ж наповнилося дивним ароматом. Сторож-язичник, вражений баченим, розповів про це священику, а потім прийняв хрещення і мученицьки помер за сповідування Христа.

Тропар

Добромученице Миропие и Христа невесто нетленная, ныне Емуже предстоиши, прекрасная, раны носящи плоти, яко камни светлы и светообразны, и в кровавую порфиру, яко царица, облеченная, преславная, умоли Его за ны, яже с любовию восхваляющия хвалы победными; и песньми твою Божественную страсть.

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