14 грудня – день пам'яті святого пророка Наума

Святий пророк Наум - один із дванадцяти малих пророків, був родом із селища Єлкоша, що в Галілеї. Час його життя відноситься до сьомого століття до Різдва Христового.

Старозавітна книга пророка Наума містить передбачення загибелі царя міста Ніневії за беззаконня, руйнування Ізраїльського царства і за хулу ассірійського царя Сеннахирима на Бога.

Обставини життя пророка невідомі. Він помер на сорок п'ятому році життя і був похований у своїй рідній землі.

Тропар

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

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