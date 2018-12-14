14 грудня – день пам'яті святого пророка Наума
Святий пророк Наум - один із дванадцяти малих пророків, був родом із селища Єлкоша, що в Галілеї. Час його життя відноситься до сьомого століття до Різдва Христового.
Старозавітна книга пророка Наума містить передбачення загибелі царя міста Ніневії за беззаконня, руйнування Ізраїльського царства і за хулу ассірійського царя Сеннахирима на Бога.
Обставини життя пророка невідомі. Він помер на сорок п'ятому році життя і був похований у своїй рідній землі.
Тропар
Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.
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