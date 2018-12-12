этот материал доступен на русском

12 грудня - день пам'яті святого мученика Парамона

01:11, 12 грудня 2018
Свята
369 0
1

Правитель східних областей Аквіан посадив у темницю християн, змушуючи їх відмовитися від Христа і принести жертву ідолам. В'язнів мучили, сподіваючись загрозою смерті змусити їх поклонитися язичницьким божествам.

Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачив муки християн, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа.

Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими трьомастами сімдесятьма мучениками.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter