12 грудня - день пам'яті святого мученика Парамона
01:11, 12 грудня 2018Свята
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Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа за часів імператора Декія.
Правитель східних областей Аквіан посадив у темницю християн, змушуючи їх відмовитися від Христа і принести жертву ідолам. В'язнів мучили, сподіваючись загрозою смерті змусити їх поклонитися язичницьким божествам.
Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачив муки християн, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа.
Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими трьомастами сімдесятьма мучениками.
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