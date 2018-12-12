12 грудня - день пам'яті святого мученика Парамона

Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа за часів імператора Декія.

Правитель східних областей Аквіан посадив у темницю християн, змушуючи їх відмовитися від Христа і принести жертву ідолам. В'язнів мучили, сподіваючись загрозою смерті змусити їх поклонитися язичницьким божествам.

Один з місцевих жителів, на ім'я Парамон, бачив муки християн, відкрито засудив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа.

Святого Парамона після жорстоких тортур обезголовили разом з іншими трьомастами сімдесятьма мучениками.

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