12 грудня православні згадують преподобного Акакія Синайського

Преподобний Акакій Синайський жив у шостому столітті і був послушником в одному монастирі.

Смиренний чернець відрізнявся терпінням і беззаперечною слухняністю своєму старцевы, у якого був грубий характер.

Він примушував преподобного непомірно працювати, морив його голодом, нещадно бив. Незважаючи на таке відношення, преподобний Акакій покірно терпів труднощі і дякував Богові за все. Недовго пробувши в такому важкому послусі, святий Акакій помер.

Старець через п'ять днів розповів про смерть свого учня іншому старцеві, який не повірив, що молодий чернець помер. Тоді вчитель Акакія покликав цього старця до могили Акакія і голосно запитав: "Брате Акакію, помер ти?" З могили пролунав голос: "Ні, отче, не помер, хто переносить послух, не може померти".

Вражений старець зі сльозами впав перед гробницею, просячи вибачення у свого учня. Після цього він змінився характером, зачинився в келії біля місця поховання святого Акакія і в молитві закінчив своє життя.

Тропар

Мир оставль, Христу последовал еси от младенства, премудре Акакие преподобне, Того подражая вольное смирение, низвергл еси гордостнаго мучителя, моли непрестанно о всех нас.

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