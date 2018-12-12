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12 грудня - день пам'яті преподобного Нектарія Печерського

00:09, 12 грудня 2018
Свята
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За беззаперечне виконання волі старшої братії і старанність його називали "послушливим".

Мощі преподобного були покладені в Антонієвих печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

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