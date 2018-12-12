12 грудня - день пам'яті преподобного Нектарія Печерського

Преподобний Нектарій Печерський, інок Києво-Печерського монастиря, жив і працював у дванадцятому столітті. За беззаперечне виконання волі старшої братії і старанність його називали "послушливим". Мощі преподобного були покладені в Антонієвих печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.

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