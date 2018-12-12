12 грудня - день пам'яті преподобного Нектарія Печерського
00:09, 12 грудня 2018Свята
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Преподобний Нектарій Печерський, інок Києво-Печерського монастиря, жив і працював у дванадцятому столітті.
За беззаперечне виконання волі старшої братії і старанність його називали "послушливим".
Мощі преподобного були покладені в Антонієвих печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
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