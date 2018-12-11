11 грудня – день пам'яті святого преподобномученика Стефана Нового

Святий преподобномученик і сповідник Стефан Новий народився в 715 році в Константинополі. У цей час у Візантійській імперії пануючим стало вчення іконоборців. Ікони офіційно заборонялися, а християни, які зберігали їх і шанували - підлягали виселенню за межі держави.

Сім'я Стефана змушена була переховуватися. А сам юнак пішов жити до блаженного самітника Іоанна на гору святого Авксентія. Поступово там утворилася обитель, ігуменом якої став Стефан.

Одного разу імператору розповіли про монастир, про благочестя тамтешніх ченців, а головне - про відкрите шанування ікон. Імператор віддав наказ про арешт ігумена.

Стефана заслали на один з віддалених островів, але і там незабаром при ігумені утворилася громада вірних учнів.

Тоді Стефана посадили в темницю разом з іншими християнами, які залишалися відданими святим іконам. Яки же був гнів імператора, коли він дізнався про те, що в'язні створили у в'язниці свій монастир і люди приходять до темниці з проханням помолитися про них.

Імператор боявся того, що народ зустріне протестами суд над праведником. Він підіслав до святого Стефана найманих вбивць. За переказами на наступний день густа імла і буря обрушилися на Константинополь.

Тропар

Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием Креста погубил еси, всеблаженне, паки же ко страдальчеству мужески вооружился еси, убив Копронима мечем веры, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче Стефане приснопамятне.

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