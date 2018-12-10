10 грудня Православна Церква вшановує образ Пресвятої Богородиці "Знамення"

Ікона Божої Матері, яка називається "Знамення", що зображає Пресвяту Богородицю, яка сидить з піднятими в молитві руками. На грудях Богородиці, на тлі круглої сфери розташовується Божествене Немовля, яке благословляє.

Таке зображення Богоматері відноситься до числа найперших іконописних образів. В усипальниці святої Агнії в Римі є зображення Богоматері з розкритими в молитві руками і з Немовлям, яке сидить на Її колінах. Це зображення належить до четвертого століття.

Крім того, відомий стародавній візантійський образ Богоматері "Нікопеї", шостого століття, де Пресвята Богородиця зображена сидячою на троні, де Вона тримає обома руками перед собою щит з образом Спаса-Еммануїла. Ікони Божої Матері, які відомі під ім'ям "Знамення", з'явилися на Русі в одинадцятому столітті, а так стали називатися після дивного знамення від Новгородської ікони, яке відбулося в 1170 році.

У цей рік сполучені сили руських удільних князів, під командуванням сина Суздальського князя Андрія Боголюбського, підійшли під стіни Великого Новгорода. Новгородцям залишалося сподіватися лише на допомогу Божу. На третю ніч, після тривалої молитви всіх городян, архієпископ Новгородський Ілля почув голос, який наказував йому взяти зі Спасо-Преображенського храму образ Пресвятої Богородиці і винести його на міську стіну.

Коли ікону переносили, - вороги випустили стріли, і одна з них влучила в іконописний лик Богородиці. З Її очей постекли сльози, і ікона повернулася лицем до міста. Після такого чуда на ворогів раптово напав незрозумілий жах, вони почали вбивати один одного, а новгородці кинулися в бій і перемогли.

На згадку чудесного заступництва Цариці Небесної, архієпископ Ілля тоді ж встановив свято на честь Знамення Божої Матері, який святкується і до цього дня. На деяких Новгородських іконах Знамення, окрім Богоматері з Немовлям, зображуються і чудесні події 1170 року. Чудотворна ікона 186 років після явління знаходилася в тій же церкві Спаса Преображення.

У 1356 році для неї був збудований у Новгороді окремий храм, який став згодом собором Знам'янського монастиря. Відомі численні списки з ікони Знамення, багато з яких, просяяли чудесами в місцевих храмах і були названі за місцем явища чудес. До таких списків ікони Знамення належать ікони: Діонісієво-Глушицька, Абалацька, Курська, Серафімо-Понетаївська та інші.

Тропар

Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя, раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

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