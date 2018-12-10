10 грудня - день пам'яті святого великомученика Якова Персянина

Святий великомученик Яків Персянин народився в четвертому столітті в багатій і знатній християнській родині.

Його дружина також була християнкою. Яків займав високу посаду при дворі перського царя Ездегерда і його наступника Варахрана. В одному з військових походів Яків, до якого був добре налаштований цар, злякався визнати себе християнином і разом з государем приніс жертву ідолам.

Коли дружина і мати Якова дізналися про все те, що трапилося, вони написали йому листа, в якому докоряли йому і закликали покаятися. Незабаром Яків усвідомив тяжкість гріха і тому, став голосно плакати і благати Господа про прощення.

Одного разу колеги Іакова побачили, що він молився Господу Ісусу Христу і донесли про це цареві.

На допиті святий Яків мужньо визнав свою віру в Єдиного Істинного Бога. Ніякі вмовляння царя відмовитися від Христа не змогли похитнути його. Цар наказав жорстоко мучити святого Якова.

Мученика поклали на плаху і відсікли по черзі пальці на руках і ногах, потім руки і ноги. У продовження тортур святий Яків молився і дякував Богові. Нарешті, стікаючи кров'ю мученик був обезголовлений.

Тропар

Мучении странноужасными и доблестию терпения всех преудивил еси, многострадальне, над коимждо составом удеси резания, благодарны мольбы предивне изрекл еси Господу. Тем, во страдании твоем венец прием, к Престолу возшел еси Небеснаго Царя Христа Бога, Иакове, Того моли спасти души наша.

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