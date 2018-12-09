9 грудня - день пам'яті преподобного Аліпія стовпника

Преподобний Аліпій народився в місті Адріанополі. Його мати, християнка, рано овдовіла й віддала сина на навчання єпископу Феодору. Сама ж вона роздала майно убогим і стала працювати при церкві. Коли святий Аліпій був ще зовсім молодою людиною, він хотів присвятити своє життя Богові і прагнув до усамітнення, але єпископ Феодор не відпускав його від себе.

Одного разу, коли преподобний Аліпій супроводжував владику в столицю, йому було видіння святої мучениці Євфімії, яка закликала преподобного повернутися в Адріанополь і заснувати церкву в честь неї. На кошти, пожертвувані віруючими Адріанополя, святий Аліпій побудував церкву в ім'я святої мучениці Євфімії на місці занедбаного язичницького цвинтаря.

Поруч із храмом, під відкритим небом, нагорі язичницького надгробної плити святий спорудив собі стовп. П'ятдесят три роки преподобний Аліпій жив на стовпі, молячись Богу. Лише за чотирнадцять років до смерті святий Аліпій не зміг більше стояти і змушений був через хворобу ніг лежати на боці, переносячи тяжкі страждання зі смиренням та подякою.

Близько стовпа преподобного поступово виникли два монастирі: по один бік - чоловічий, по інший - жіночий. Преподобний Аліпій ввів для обох монастирів суворі статути і до своєї кончини керував обителями.

Помер преподобний в 640 році, у віці 118 років. Тіло покійного стовпника було покладено в заснованій ним церкві на честь святої мучениці Євфімії.

Тропар

Страшен и неприступен показался еси бесом воистину, уязвляя сих раною священных твоих молитв и далече отгоняя ополчения страстная постоми колеблющимся был еси, всеблаженне, непреклонное утверждение, Алипие преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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