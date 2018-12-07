8 грудня православні моляться святителю Петру, архієпископу Олександрійському

Петро народився і виріс в Олександрії, його вихователем був олександрійський єпископ Феона. Отримавши гарну освіту, Петро протягом п'яти років керував Олександрійською богословською школою.

У 300 році після Феони він очолював Олександрійську церкву. У період гонінь імператорів Діоклетіана і Максиміана святитель залишив місто і мандрував імперією.

Після свого повернення в Олександрію, він написав «Слово про покаяння», адресоване християнам, які йшли на різні хитрощі, щоб уникнути мук. Архієпископ Петро був сучасником ересіарха Арія, якого він прокляв і відлучив від церкви.

У 311 році Петро був арештований і посаджений у в'язницю. Арешт Петра і рішення про його страту спровокували народні хвилювання.

Щоб уникнути страждань своїх прихильників, Петро попросив вночі розібрати задню стіну в'язниці і таким чином вивести його на страту. Трибун з воїнами здивувалися мужності святого, який сам ішов на смерть. Вони взяли святителя і привели на те місце, де колись святий апостол Марк прийняв мученицьку смерть. Саме там святитель Петро і був обезголовлений.

Тропар

От вышняго суда Христова предстательствова стаду, на пажитех благожизненных упасл еси всемудрыми твоими догматы, отгнав Ария, яко волка некроткаго, вшедшаго в них безбожными учении. Темже и душу твою положил еси за них, пастырь нареклся еси, яко рече Господь, иерарше Петре блаженне, моли Христа Бога грехов оставление даровати чтущим любовию святую память твою.

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