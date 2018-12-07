7 грудня – пам'ять святої великомучениці Катерини

Свята Катерина народилася в столиці Єгипту - Олександрії, у сім'ї правителя цього міста. Вона мала рідкісну красу і розум та отримала блискучу освіту, вивчивши твори кращих античних учених і філософів.

Юнаки з найіменитіших родин шукали її руки, але Катерина оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевершить її не в знатності, багатстві й красі, а в мудрості.

Мати Катерини, таємна християнка, відправила дочку до свого духовного отця допомогти розумно розсудити про її рішення. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає Юнака, котрий перевершує її в усьому.

Образ Нареченого Небесного породив у душі мудрої дівчини гаряче бажання побачити Його. На прощання старець вручив Катерині ікону Божої Матері з Богонемовлям Ісусом на руках і порадив їй з вірою молитися перед образом.

Катерина молилася всю ніч і удостоїлася бачити Пресвяту Діву, яка просила Свого Божественного Сина подивитися на Катерину, але Христос не удостоїв її поглядом.

У глибокому смутку Катерина вдруге пішла до старця. Він розповів їй про віру і здійснив над нею таїнство Хрещення. Знову Катерині було видіння Богоматері з Немовлям, Який подивився на неї і дав їй перстень, на знак заручин. Видіння скінчилося, Катерина прокинулася, але на її руці світилося кільце. Незабаром на язичницьке свято в Олександрії прибув римський імператор Максимін.

Свято мало були зроблено з особливою пишністю і з принесенням безлічі жертв, у тому числі людських. Смерть чекала на християн, які відмовилися поклонитися язичницьким божествам. Катерина відправилася до самого імператора Максиміна з наміром полегшити долю християнських мучеників. Свята назвала своє ім'я, сповідувала перед імператором віру в Єдиного Істинного Бога і мудро засудила омани язичників.

Дівчина сподобалася імператору, тому він наказав зібрати п'ятдесят мудреців з всієї імперії, щоб переконати дівчину в її вірі. Але розмова з Катериною підкорила їх настільки, що вони самі увірували в Христа, а потім прийняли мученицьку смерть.

Імператор також намагався вплинути на неї обіцянками багатства і слави, але отримав відмову, тому наказав її жорстоко мучити, а потім кинути в темницю.

Наступного дня святу Катерину знову повели на суд, де під загрозою колесування, запропонували їй відмовитися від християнської віри і принести жертву богам.

Свята сповідувала Христа, і сама підійшла до знарядь тортур, але вони всі зламалися і не пошкодили їй. Побачивши це чудо, імператриця Августа і царедворець Порфирій з двомастами воїнами перед усіма сповідували віру в Христа і були обезголовлені.

Максимін знову спробував спокусити святу і запропонував їй подружжя, але знову отримав відмову. За це свята великомучениця Катерина була обезголовлена. Мощі святої мучениці були чудовим чином перенесені на одну з вершин Синайської гори, яка й донині носить її ім'я.

Тропар

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя мудрецы, и, якоже пресветлая луна ходящим в нощи, неверия тьму отгнала еси и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, богозванная невесто, блаженная Екатерино, желанием востекла еси в Небесный чертог к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже, со Ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную память твою.

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