6 грудня - пам'ять святителя Амфілохія, епископа Іконійського

Святитель Амфілохій, єпископ Іконійський, народився в Кесарії Каппадокійській.

Він був двоюрідним братом святого Григорія Богослова і близьким другом святого Василія Великого. До того, як прийняти єпископський сан, він близько сорока років жив у пустелі.

У 372 році помер Іконійський єпископ. Ангели Господні тричі являлися у видіннях святому Амфілохію, а потім рукоположили його в єпископа. Коли святитель повертався у свою келію, він зустрів сім єпископів, які розшукували його, щоб поставити архіпастирем Іконії, але Амфілохій сказав, що таїнство надвже звершили ангели.

Мудрий архіпастир володів даром письменника і проповідника. Він брав участь у діяннях Другого Вселенського Собору і очолював боротьбу проти єресі Македонія.

У 394 році святий єпископ Іконійський Амфілохій з миром відійшов до Господа. Тропар Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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