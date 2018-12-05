5 грудня - день пам'яті святої Цецилії Римської

Свята мучениця Цецилія була римлянкою з багатого та знатного роду. Коли дівчина була ще зовсім юною, вона прийняла християнську віру. Свята старанно молилася, допомагала нужденним, під багатим одягом приховувала грубий вовняний одяг, який колов тіло. Батьки вирішили видати Цецилію заміж за знатного язичника Валеріана.

Свята не наважилася йти проти волі батьків, але зі сльозами молилася Богу, щоб її наречений повірив у Христа, а вона змогла б зберегти цноту. Цецилія вмовила нареченого піти з нею до єпископа Урбана, який переховувався від переслідувань у печері біля Аппієвої дороги. Наставляння мудрого старця запали в душу Валеріана, і він охрестився разом зі своїм братом Тивуртієм. Брати роздали частину свого майна бідним, доглядали за хворими, ховали християн, які були закатовані гонителями.

Коли правитель дізнався про це, він наказав схопити братів і привести на суд. Він зажадав, щоб святі відмовилися від Христа і принесли жертви язичницьким богам. Брати не погодилися, тому їх почали нещадно бити батогами. Бажаючи уникнути розголосу, мучеників вивели за межі міста, щоб там стратити. Загоном воїнів, які супроводжували мучеників на страту, командував Максим.

Його вразила мужність святих, і він захотів докладно дізнатися вчення християн. Максим привів святих Валеріана і Тивуртія у свій будинок і всю ніч слухав їхню розмову. Дізнавшись про це, свята Цецилія прийшла до Максима зі священиком, і він з усією родиною прийняв святе хрещення. Коли на наступний день мучеників Валеріана і Тивуртія обезголовили, святий Максим всенародно визнавав, що він бачив, як їх святі душі зійшли на Небеса.

За це сповідання святий мученик Максим був забитий на смерть канчуками. Правитель хотів заволодіти маєтком страчених, але, коли дізнався, що свята Цецилія вже роздала все, що залишилося майно убогим і своєю проповіддю звернула в християнство 400 осіб, наказав стратити її.

Три дні її морили жаром і димом у напруженій бані. Нарешті, її вирішили обезголовити. Кат вдарив мечем святу, але лише поранив її. Свята мучениця страждала ще три дні в повній свідомості і померла з молитвою на вустах.

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