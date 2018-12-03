3 грудня Церква відзначає день пам'яті преподобного Григорія Декаполіта

Преподобний Григорій Декаполіт народився в Декаполі Ісаврійському у восьмому столітті. З дитинства він полюбив храм Божий, церковні служби і постійно читав Святе Письмо.

Щоб уникнути одруження, на якому наполягали батьки, святий таємно пішов з дому. Все своє життя він провів у подорожах: був у Константинополі, Римі, Коринфі, Солуні, деякий час працював у печері на Олімпі. Усюди преподобний Григорій проповідував Слово Боже, зміцнюючи віру і сили православних.

Своїми подвигами і молитвою святий Григорій заробив благодатні дари пророцтва і чудотворення.

Для протидії єресі іконоборства преподобний Григорій покинув монастир святого Міни, в якому жив довгий час, і знову вирушив до Константинополя.

У столиці важка хвороба підточила сили святого, і він відійшов до Господа в 816 році.

Тропар

Образ был еси воздержания, Божественным Духом вся просветив: правоверия течение совершил еси, учением мир просветил еси и зловерных обличил еси смыслы, отче преподобне Григорие, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.