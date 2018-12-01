1 грудня - собор Естонських святих

Свято було встановлено 22 липня 2002 року указом Патріарха Московського і всієї Русі Олексія II за клопотанням Митрополита Талліннського і Естонського Корнилія.

Згідно з указом була написана ікона «Собор Святих Естонської землі», яка знаходиться в Талліннському Олександро-Невському кафедральному соборі.

Були складені літургійні тексти, у тому числі канон, в якому згадуються імена сімнадцяти святих, яких можна розділити на три групи за часом їх подвигів: перша - найдавніші подвижники Православ'я, друга - продовжувачі благочестивих подвигів часів Російської імперії; третя група - новомученики і сповідники, які постраждали від рук радянської влади.

Вперше святкування Собору Святих, які в землі Естонській просіяли, відбулося 21 грудня 2002 року в Талліннському кафедральному соборі Олександра Невського.

Богослужіння звершив Митрополит Талліннський і всієї Естонії Корнилій у співслужінні духовенства Естонської Церкви Московського Патріархату. З тих пір подібні служби проходять щорічно.

Тропар

Днесь ликует Церковь Эстонская, ветвь плодоносна древа Российския церкве сущи и, яко плоды красны, Христу приносящи, святыя своя прославляет. Тех молитвами, Господи, Православие в земли Балтийстей сохрани, паству от расколов и междоусобия избави и всем христолюбивым людем даруй велию милость.

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