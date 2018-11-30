30 листопада - пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського

Спочатку Григорій називався Феодором, а зміна імені була, ймовірно, пов'язана з хрещенням. Його сім'я була відома і багата, тому юнак отримав гарну освіту. За його власними спогадами, смерть батька стала для нього початком релігійного пошуку.

Переїзд у Кесарію Палестинську дав йому можливість познайомитися з Оригеном, чиї лекції в місцевому училищі, яке було створене незадовго до цього за олександрійським зразком, визначили його подальше життя. Саме він познайомив Григорія не тільки з кращими зразками античної філософії, але і із вченням Євангелія.

Багато років потому, у подяку своєму вчителеві, він напише спогади, в яких буде описано життя курсів Орігена. Через п'ять років він повертається в Неокесарію, де продовжує вивчати філософію і Священне Писання. Прагнучи до самотності і тиші, він, тим не менше, був висвячений близько 245 року в єпископи. Через деякий час кількість слухачів зросла, які залучаються не лише проповіддю, але й чудесами святителя.

Під час гоніння Деція, святитель Григорій пішов з міста і врятувався від переслідувачів, а після закінчення розшуку повернувся і відновив церковне життя в Неокесарії, заснувавши свята на честь тих, хто постраждав за віру.

Про останні роки його життя відомо мало, церковні історики більше місця приділяють впливу, який він справив на подальше життя християн у Неокесарії і в інших містах Малої Азії, де свято шанували пам'ять святителя Григорія.

Тропар

В молитвах бодрствуя, чудес деланьми претерпевая, тезоимение стяжал еси исправления, но молися Христу Богу, отче Григорие, просветити души наша, да не когда уснем в смерть.

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