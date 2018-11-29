29 листопада - пам'ять апостолів Тадея і Варфоломія, перших просвітителів Вірменії

Апостоли Тадей та Варфоломій вважаються першими духовними просвітителями Вірменії, вони принесли в країну світло християнства.

До Вірменії апостоли прийшли в різний час і проповідували незалежно один від одного. Але існує переказ, що одного разу вони зустрілися у вірменському поселенні, яке в пам'ять про цю подію народ назвав От'яц Хач - Хрест Притулку.

Тадей, один з 12 апостолів Христа, після Його вознесіння попрямував до Аравії і Месопотамії, звідки близько 40 р. пішов у Осроену, де зцілив царя Абгара П'ятого. Далі шлях апостола лежав у Вірменію, куди він в 43 р. приніс, як реліквію наконечник списа, яким римський солдат пронизав розп'ятого Христа.

Ця реліквія зберігається в Ечміадзинському Кафедральному соборі. У 66 р. Фаддей був схоплений в Артазі, підданий катуванню, «повішений на дереві» і пронзен стрілами. Через три століття на місці поховання апостола був зведений монастир Тадеї. Мощі Св. Тадея зберігаються в Ечміадзинському соборі.

Варфоломій, один з 12 апостолів, проповідував у Сирії і Малій Азії, після чого попрямував до Вірменії, куди приніс рукотворний лик Богородиці і побудував присвячену їй церкву.

У місті Агбаке апостол хрестив сестру царя Санатрука царівну Вогу. Санатрук відправив до неї тисяцького Теренція з вимогою зректися, але Вогу схилила його до хрещення. У 68 р Теренція, Вогу і Варфоломія схопили і стратили в Агбаке.

Разом з ним були страчені 2000 християн. Заснована святими Фаддеєм і Варфоломієм Вірменська Церква називається Апостольською, повідомляє сайт armenianchurch.ge.