28 листопада - пам'ять святих мучеників Гурія, Самона та Авіва

Під час гонінь на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані в місті Едессі були схоплені два друга: християни Гурій і Самон, проповідники Слова Божого. На пропозицію принести жертву богам святі відповіли рішучою відмовою і засвідчили свою віру в Христа. За це вони зазнали страшних мук: їх били, підвішували за руки, прив'язавши до ніг важкий вантаж, кидали в тісну темницю.

Мученики все переносили з твердістю і молитвою до Господа. Вночі мучеників відвезли за місто і обезголовили. Християни поховали їх святі тіла. Через багато років останній імператор-язичник Лікіній почав гоніння на християн. Диякон Едесської церкви на ім'я Авів, якого імператор наказав схопити за ревне поширення істинної віри, але він самостійно прийшов до катів.

Святий сповідав свою віру в Христа і був засуджений до спалення. Мученик увійшов у вогонь і з молитвою віддав свій дух Господу. Коли вогонь згас, мати святого і родичі знайшли тіло його неушкодженим. Мученика поховали поруч зі святими Гурієм і Самоном.

Тропар

Чудеса святых Твоих мученик стену необориму нам даровавый, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, Церковь святую укрепи, яко един Благ и Человеколюбец.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.