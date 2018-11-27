27 листопада - день пам'яті святого апостола Пилипа (відео)

Святий апостол Пилип, уродженець міста Віфсаїди, був глибоким знавцем Святого Письма і, правильно розуміючи сенс старозавітних пророцтв, чекав приходу Месії.

За закликом Спасителя, він пішов за Ним. Про апостола Пилипа кілька разів говориться у Святому Євангелії.

Після Вознесіння Христа Пилип успішно проповідує в столиці Самарії, а потім - хрестить ефіопського євнуха по дорозі в Газу. Далі святий з'являється в Азоті і відвідує Кесарію.

Пилип проповідував Євангеліє в Скіфії і Фрігії.

За проповідницьку діяльність він був страчений, а саме - розіп'ятий головою вниз у 80 році під час правління римського імператора Доміціана в місті Гієраполі Фригійському, у Малій Азії.

У цей день починається заговини на Різдвяний піст, тому він також називається Пилипівкою.

Тропар

Благоукрашается вселенная, Ефиопия ликовствует, яко венцем красуема, тобою просветившися, светло торжествует память твою, богоглаголиве Филиппе, вся бо веровати Христу научил еси и течение совершил достойно Евангелия. Тем дерзновенно варит Ефиопская рука к Богу, Егоже моли даровати нам велию милость.

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