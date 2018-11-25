25 листопада православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Милостивою"

Ікона Божої Матері Киккська або як її ще називають "Милостива" була написана, за переказами, святим євангелістом Лукою.

Назву свою "Киккіотиса" вона отримала від гори Кіккос на острові Кіпр. Перш ніж потрапити на острів чудотворний образ Богородиці довго подорожував: спочатку знаходився в одній з перших християнських громад в Єгипті, потім його перевезли до Константинополя, де він залишався до початку дванадцятого століття.

У ці роки старцеві-самітнику Ісаії у видінні було відкрито, що завдяки його старанням чудотворний образ перебуватиме на острові Кіпр.

Коли ікона Богоматері прибула на острів, від неї стали відбуватися багато чудес.

Чудотворна "Киккська" ікона Богородиці має чудову особливість: вона, невідомо з якого часу, закрита до половини завісою від верхнього лівого кута до правого нижнього, так, що обличчя Богоматері і Божественного Немовляти ніхто не може побачити.

Сьогодні список цієї ікони особливо шанується в Миколаївському жіночому монастирі міста Мукачево.

Тропар

Притецем, людие, со дерзновением к Милостивой Царице Богородице, и умиленно воззовем к Ней: ниспосли, Владычице, милости Твоя богатыя, сохраняя во здравии и благоденствии грешныя рабы Твоя. Болящия исцели, скорбящия утеши и бедствующим помози. И сподоби нас, Премилостивая, благочестно житие сие земное скончати, христианскую непостыдную кончину получите и Небесное Царствие унаследовати. Град наш избави от всякаго злаго обстояния, ограждая Твоим Милостивым заступлением. Мирови мир даруй и спасение душам нашим испроси.

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