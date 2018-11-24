24 листопада Православна Церква згадує преподобного Феодора Студита

Святий Феодор народився в Константинополі в сім'ї чиновника і був далеким родичем преподобного Романа Солодкопівця. Юнак отримав гарну освіту від дядька Платона, ігумена одного зі столичних монастирів. У 22 роки він прийняв чернечий постриг, і його молода дружина Ганна також прийняла чернецтво.

В 798 році Феодор став ігуменом Студійського монастиря, який завдяки його старанням перетворився на центр візантійського чернецтва. Він був автором статуту, який передбачав короткі регулярні служби, що перемежовуються з особистою працею братії. Специфічною особливістю цього монастиря стала велика книжкова діяльність.

У період відновлення іконоборства, преподобний Феодор Студит виступив проти імператора і закликав до строгого невтручання світської влади в справи віри. З його творінь відомі три книги «Спростувань», написаних на захист іконошанування, листи різним особам, численні проповіді, гімни і деякі інші.

Тропар

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих богодухновенное удобрение, Феодоре премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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