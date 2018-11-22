22 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Колова

Преподобний Іоанн Колов мешкав в єгипетській пустелі в п'ятому столітті в монастирі преподобного Пимена Великого.

Преподобний Іоанн був лагідним, смиренним і працьовитим ченцем. У цю обитель юний Іоанн прийшов зі своїм братом Данилом.

Спочатку Іоанн працював без духовного керівника, але потім він усвідомив, що суворі подвиги необхідно виконувати під наглядом досвідченого в духовному житті старця.

Одного разу преподобний Іоанн сказав братові, що не хоче дбати про одяг та їжу, а бажає жити, ніби ангели. Знявши одяг, він вийшов з келії.

Вночі був сильний мороз, і оголений Іоанн незабаром почав стукати у двері келії. Данило не відразу відкрив братові, сказавши, що ангел не дбає про своє тіло. Преподобний Іоанн зрозумів, що занадто понадіявся на себе і гірко заплакав.

Після цього напоумлення преподобний Іоанн прийшов до преподобного Пімена, просячи керівництва, і обіцяв у всьому скорятися. Випробовуючи терпіння молодого ченця, святий Пімен дав йому незвичайний послух.

Три роки преподобний Іоанн носив воду і поливав засохле дерево, і воно вкрилося листям, дало рясні плоди і отримало назву "дерево послуху".

Преподобний Іоанн згодом сам став наставником багатьох людей на шляху до спасіння.

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