21 листопада - Собор Архистратига Михаїла та всіх Небесних Сил безплотних

Святі Ангели мешкають на Небі, у невидимому світі, тобто духовному. Там вічний Престол Всевишнього, оточений усіма Силами Небесними, які осяяні Його світлом. Почитання святих Ангелів у Церкві Божій настільки ж давнє, як і сама Церква. Воно не припиняється, починаючи з перших часів існування світу.

У Старому Завіті пророк Мойсей отримав від Бога заповіді, і в той самий час прийняв від Нього наказ поставити в скинії, тобто в стародавньому переносному храмі, золоті зображення Херувимів. В образі ангелів багаторазово був Сам Бог. Явління святих ангелів завжди збуджували в людях високе благоговіння, і місця цих явлінь були священними.

У Святій Апостольській Церкві безперервно відбувається закликання святих ангелів і іх гідно шанують. Святкування Собору Архистратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних встановлено на початку четвертого століття на Помісному Лаодикійському Соборі, який відбувся за кілька років до Першого Вселенського Собору.

Лаодікійський Собор тридцять п'ятим правилом засудив і відмовився від єретичного поклоніння ангелам, як творцям і правителям світу і встановив православне їх шанування. Ангельські чини поділяються на три ієрархії - вищу, середню і нижчу. Кожну ієрархію становлять три чини. У вищу ієрархію входять: Серафими, Херувими і Престоли.

Ближче всіх до Пресвятої Трійці знаходяться шестикрилі Серафими, що в перекладі з єврейської мови означає «полум'яніючі» або «вогненні». Вони палають любов'ю до Бога та інших спонукають до неї. Після Серафимів на Господа чекають «багатоочі» Херувими. Їхньго ім'я означає: вилив премудрості, просвітництво, так як через них, посилається мудрість та просвіта для істинного богопізнання.

За Херувимами йдуть богоносні за благодаттю, даною їм для служіння, Престоли, які таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію становлять три чини: Господства, Сили і Влади. Господства володарюють над подальшими чинами ангелів.

Вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Господства вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні бажання, підпорядковувати тіло духу, володіти своєю волею і перемагати спокуси. Сили виконують волю Божу. Вони творять чудеса і посилають благодать чудотворіння та прозорливості вірним рабам Божим.

Сили допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, подають духовну силу і мужність у проходженні життєвого подвигу. Влади подають благодать приборкувати силу диявола. Вони відштовхують від людей бісівські спокуси, зміцнюють подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими думками У наступну ієрархію входять три чини: Начала, Архангели І Ангели.

Начала керують нижчими ангелами, направляючи їх до виконання Божественних повелінь. Їм доручено управляти всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала вчать людей віддавати кожному честь, належну його званню, а володарів – виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради слави Божої і для користі ближніх. Архангели благовістять про велике і дивне, відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру, просвітлюючи їх розум світлом Святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей.

Вони передають людям волю Божу, направляють їх до доброчесного й святого життя. Вони зберігають віруючих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо. Всі чини Небесних Сил носять спільну назву ангелів – за суттю свого служіння.

Ангел - означає вісник, посланець. Господь відкриває Свою волю вищим ангелам, а вони передають нижчим. Над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий Архистратиг Михаїл, ім'я якого в перекладі з єврейської - «хто, як Бог», - вірний служитель Божий, бо він скинув з Неба згорділого Денницю з іншими занепалими духами. Архангел Михаїл з давніх часів прославлений своїми чудесами на Русі.

Зі Священного Писання та Священного Передання відомі також Архангели: Гавриїл - «сила Божа», провісник і служитель Божественної всемогутності; Рафаїл - «зцілення Боже», цілитель людських хвороб; Уриїл - «вогонь» або «світ Божий», просвітитель; Салафиїл - «молитовник Божий», що спонукає до молитви; Ієгудиїл - «той, що славить Бога», зміцнює тих, хто працює заради слави Господньої і посередник про відплату їм за подвиги; Варахиїл - «роздає Боже благословення на добрі справи», посередник, який випрошує людям милості Божі; Ієремиїл - піднесення до Бога».

Тропар

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.

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