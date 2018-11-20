20 листопада православні християни шанують образ Пресвятої Богородиці "Взіграння"

Ікона Божої Матері "Взіграння" була явлена 7 листопада 1795 року в стародавньому Миколо-Угрешському монастирі під Москвою.

Ця обитель була заснована Димитром Донським на честь перемоги на Куликовому полі в 1380 році. На іконі Богоматір зображена із сидячим на Її правій стороні Богонемовлям, підтримуваним Її обома руками і притуленим Своєю щокою до щоки Богородиці.

"Взіграння" - руська ікона стародавнього письма, написана з грецького зразка. У Візантійській імперії цей образ шанувався стародавньої чудотворною святинею.

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