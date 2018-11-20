20 листопада - пам'ять святих мучеників Мелетинських на чолі зі святим Ієроном

Святий мученик Ієрон народився в місті Тіані у Великій Каппадокії. Вихований благочестивою матір'ю, він був лагідним і добрим християнином.

Імператори-співправителі Діоклетіан і Максиміан послали в Каппадокію великий військовий загін на чолі з Лізієм для викорінення широко розповсюджуваного там християнства і, крім того, щоб набрати в імператорське військо здорових і сильних воїнів.

Серед багатьох інших Лізій наказав взяти на військову службу Ієрона, який володів великою фізичною силою і спритністю. Але Ієрон відмовився служити імператорам, які гнали християн. Коли його хотіли взяти силою і привести до Лізія, він, озброївшись колодою, примусив втекти посланих за ним воїнів і разом з вісімнадцятьма однодумцями сховався в печері.

Воїнам Лізія не вдалося взяти цю печеру навіть штурмом. За порадою Киріака, одного з друзів Ієрона, Лізій зняв облогу печери і повів загін. Киріак заспокоїв Ієрона і умовив його не чинити опір владі; і він разом з іншими новобранцями в супроводі воїнів був відправлений у сусіднє місто Мелітіну.

Незабаром Ієрону було видіння в сні, в якому йому передвіщувалась швидка мученицька смерть. Зібраним у Мелітіні воїнам Лізій запропонував принести жертву язичницьким богам. Ієрон і слідом за ним тридцять два воїни відмовилися це зробити, відкрито сповідуючи віру в Христа. Тоді гонитель наказав бити мучеників, а Ієрону ще й відрубати руку.

Після жорстокого побиття ледь живих мучеників кинули до в'язниці, а зранку обезголовили. Один багатий і знатний християнин на ім'я Хрисанфій викупив у Лізія голову святого Ієрона. Коли гоніння припинилися, на місці, де стратили святих мучеників, він побудував храм, куди і поклав чесну главу.

Тіла всіх страчених святих були таємно поховані християнами. У царювання імператора Юстиніана при будівництві храму в ім'я святої Ірини чесні мощі святих мучеників були знайдені нетлінними.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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