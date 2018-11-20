20 листопада Православна Церква згадує набуття мощей преподобного Кирила Новоєзерського (відео)

Преподобний Кирил Новоєзерський народився в Галичі і походив з дворянського роду Білих.

У п'ятнадцять років хлопець пішов з дому в монастир до преподобного Петра Комельского, який звершив над ним чернечий постриг. Через деякий час його знайшли батьки, які вважали його вже мертвим.

Вони, наслідуючи прикладу сина, також прийняли чернецтво, віддавши частину свого маєтку в монастир преподобного Корнилія. З благословення ігумена Кирил залишив монастир і почав мандрувати по інших обителях для поклоніння святиням. Цей період тривав близько двадцяти років.

У Тихвінському монастирі Кирило удостоївся явища Богородиці, яка направила його на береги Білого озера. Там, на Червоному острові, він побудував дві келії, а також дві церкви на честь Воскресіння Христового та Богоматері Одигітрії в 1517 році.

Незабаром до Кирила приєдналися інші пустельники і утворився Кирило-Новєзерський монастир, який користувався увагою великих князів і царів. Вони обдаровували його багатими дарами і вотчинами. Кирило став ігуменом, заснованої ним обителі, і помер 4 вересня 1532 року.

7 листопада 1649 року під час копання рову для фундамента церкви, яку будували, були відкриті мощі преподобного Кирила.

У 1652 році після закінчення будівництва вони були покладені в раку в арці між соборною і придільною в ім'я преподобного Кирила церквами. У 1658 році раку прикрасив дорогоцінним покривом боярин Ілля Милославський «по пам'яті батьків і по душі своєї». Незабаром після набуття мощей відбулася канонізація Кирила до лику святих.

Тропар

Яко светильник явился еси всесветел во отоце Нова езера на Красном острове, преподобне отче Кирилле, ты бо крест Христов на рамо взем, усердно Тому последовал еси, чистотою Богови приближився, от Негоже и силами чудес обогатися, тем и мы любезно прибегаем к раце честных мощей твоих, умильно глаголем: о, преподобне отче Кирилле! моли Христа Бога спастися душам нашим.

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