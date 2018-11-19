19 листопада - пам'ять святителя Павла, архієпископа Константинопольського

Святитель Павло, архієпископ Константинопольський, був обраний на патріаршу кафедру в 340 році, коли знову спалахнула аріанська єресь. На Соборі, що обирав нового Константинопольського патріарха, було багато аріан. Вони виступили проти обрання святителя Павла, але православних членів Собору виявилося більшість.

Імператор Констанцій, який керував східною половиною Римської імперії, був аріянин. Під час виборів патріарха його не було в Константинополі. Після свого повернення, він скликав собор, який незаконно оголосив святителя Павла знятим, і імператор вигнав його зі столиці.

На місце святителя поставили аріянина Євсевія Нікомидійського. Патріарх Павло відправився в Рим, де знайшли собі притулок й інші православні єпископи, вигнані Євсевієм.

Після смерті Євсевія, святитель Павло повернувся в Константинополь. Люди з радістю зустріли архієпископа. Але Констанцій вдруге вигнав святого, і йому довелося повернутися в Рим.

Імператор Констант написав Констанцію лист, який відправив до Константинополя зі святим архіпастирем-вигнанцем. Погрози подіяли, і святитель Павло був повернутий на патріарший престол. Однак незабаром благочестивий імператор Констант, захисник православних, був зрадницьки убитий під час політичного перевороту.

Святителя Павла знову вигнали зі столиці і відправили в заслання до Вірменії, у місто Кукуз, де він прийняв мученицьку смерть. Коли Патріарх здійснював Божественну літургію, увірвалися аріяни і задушили його святительським омофором.

Це жахлива подія сталася у 350 році.

В 381 році святий цар Феодосій Великий урочисто переніс мощі святителя Павла сповідника, з Кукуза в Константинополь.

В 1326 році мощі святителя Павла перенесені до Венеції.

Тропар

Божественныя веры исповеданием другаго Павла тя Церковь, ревнителя во священницех, показа, свозопиет ти и Авель ко Господу, и 3ахариина кровь праведная. Отче преподобне, Христа Бога моли дароватися нам велией милости.

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