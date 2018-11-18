18 листопада - день пам'яті святих мучеників Галактіона і Епистимії

У третьому столітті в місті Емесі Фінікійському жила багата, але бездітна пара.

Одного разу священик на ім'я Онуфрій зайшов до них у будинок, просячи милостині. Коли він дізнався про горе в родині, він передбачив, що народиться хлопчик, який буде істинним послідовником Христа. Незабаром народилося немовля, якого назвали Галактіоном.

Батьки виховали його в християнській вірі і дали йому прекрасну освіту. Він міг зробити блискучу кар'єру, але Галактіон прагнув чернечого життя - самоти і молитві. Коли Галактіону було 24 роки, батько вирішив його одружити і знайшов наречену, красиву і знатну дівчину, на ім'я Епистимія.

Син не заперечував проти волі батька, однак, весілля було на деякий час відкладено. Часто відвідуючи наречену, Галактіон поступово відкрив їй свою віру, звернув її до Христа і сам таємно хрестив її.

Разом з Епистимією хрестився і один з її рабів - Евтолмій. Дівчина і раб вирішили, за прикладом Галактіона, присвятити себе на чернече життя. Покинувши місто, вони втекли на гору Публіон, де було два таємних монастиря, чоловічий і жіночий. Нові ченці повинні були взяти на себе всю необхідну фізичну роботу, так як насельники обох монастирів були старі і слабкі. Кілька років ченці жили в праці, пості та молитвах.

Одного разу Епистимії було уві сні видіння: вона і Галактіон стоять у дивовижному палаці перед Світлим Царем, і Цар подає їм золоті вінці. Це було передвістям їх швидкої мученицької смерті.

Язичникам стало відомо про існування монастирів. Був посланий загін, щоб схопити їхніх насельників. Однак ченці і черниці встигли сховатися в горах.

Тільки Галактіон не захотів бігти і залишився в келії, читаючи Святе Письмо. Коли Епистимія побачила, що воїни ведуть зв'язаного Галактіона, вона стала благати ігуменю відпустити її, бо хотіла прийняти муки за Христа разом з ним. Ігуменя зі сльозами благословила Єпистимію на подвиг.

Святі перенесли важкі тортури, молячись і прославляючи Христа. За наказом суддів їх четвертували. Евтолмій, колишній раб Епистимії, таємно поховав тіла святих мучеників. Він же написав для нащадків їх житіє.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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