17 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобного Меркурія, посника Печерського
00:07, 17 листопада 2018Свята
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Преподобний Меркурій Київо-Печерський трудився в Дальніх печерах у чотирнадцятому столітті.
Святий був строгим посником.
За життя преподобний Меркурій був з'єднаний глибокою духовною любов'ю з преподобним Паїсієм, і після смерті їх поклали в одну труну.
Мощі святого знаходяться в Дальніх печерах Києво-Печерської обителі.
Тропар
Присносущныя, блаженне, желая сподобитися жизни, праведне и непорочне жизнь свою препроводил еси в нынешнем веце, темже, Меркурие, желаемаго ты достиг, моли и нам вечныя сподобитися жизни.
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