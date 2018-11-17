17 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобного Меркурія, посника Печерського

Преподобний Меркурій Київо-Печерський трудився в Дальніх печерах у чотирнадцятому столітті.

Святий був строгим посником.

За життя преподобний Меркурій був з'єднаний глибокою духовною любов'ю з преподобним Паїсієм, і після смерті їх поклали в одну труну.

Мощі святого знаходяться в Дальніх печерах Києво-Печерської обителі.

Тропар

Присносущныя, блаженне, желая сподобитися жизни, праведне и непорочне жизнь свою препроводил еси в нынешнем веце, темже, Меркурие, желаемаго ты достиг, моли и нам вечныя сподобитися жизни.

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