16 листопада - пам'ять святих мучеників єпископа Акепсима, Йосифа пресвітера та диякона Аіфала

Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в перському місті Наєссоні. Паства гаряче любила святителя за його подвижницьке життя і пастирські труди.

Цар Сапор наказав розшукувати і страчувати християнське духовенство. Був схоплений і єпископ Акепсим, у той час вісімдесятирічний старець. Його привели в місто Арбелу, де він постав перед судом Ардаха - жерця бога сонця. Святий старець відмовився принести жертву перським богам.

За це його жорстоко побили і посадили в темницю, куди на наступний день після тяжких тортур були кинуті сімдесятирічний священик Йосиф і диякон Аіфал. Три роки святих тримали в ув'язненні, томили голодом і спрагою.

У храм бога вогню, який знаходився недалеко від Арбели, прибув цар Сапор і побажав бачити трьох святих мучеників. Виснажені, вкриті гнійними виразками, святі з'явилися перед царем і на його вимоги знову твердо відмовилися поклонитися язичницьким богам, сповідуючи віру в Христа.

Святому єпископу відрубали голову, а пресвітера і диякона відправили в місто і там побили камінням.

Страта священика Йосифа тривала кілька годин. Біля місця страти була поставлена варта, щоб християни не взяли тіла святого мученика. На четверту ніч над містом пронісся сильний ураган, блискавка вбила варту, вітер розкидав камені, і тіло святого Йосифа зникло.

Диякон Аіфал був відведений у селище Патріас і там був забитий камінням. Християни таємно поховали його тіло, на могилі святого виросло дерево, плоди якого приносили зцілення.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости: тех молитвами спаси души наша.

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