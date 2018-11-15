15 листопада православні християни моляться перед іконою Богородиці "Шуйсько-Смоленською"

Шуйська- Смоленська чудотворна ікона Божої Матері була написана у 1654-1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї, де в ті часи лютувала морова виразка.

Парафіяни Воскресенської церкви доручили одному благочестивому ченцеві написати образ Смоленської Божої Матері, яка ще з давніх часів була рятівницею російських людей від ворогів і бід.

Цілий тиждень, поки писався образ, парафіяни перебували в пості і молитві. Коли ікона була написана, священик Воскресенської церкви та народ перенесли її до церкви і поставили в особливо влаштованому місці.

З того часу морова виразка почала вщухати, спочатку в межах Воскресенського приходу, а потім і у всьому місті. Від ікони Богоматері, поставленої в храмі, відбулось багато чудесних зцілень, особливо від хвороб очей.

Тропар

Яко многоценное сокровище прият град Шуя чудесно написанную икону Твою, Пресвятая Владычице, Дево Богородице, во исцеление лютыя язвы и во утешение православных Тобою дарованную, от неяже источники благодатныя и до ныне обильно изливаются. Пробави, Пречистая, и на будущее время милости Твоя ведущим Тя, храни град Твой и всю Русскую землю и спасай людей, к Тебе с верою и любовию притекающих.

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