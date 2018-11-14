14 листопада православні християни звертають свої молитви до святих Косми і Даміана

Святі Косма і Даміан були родом з Малої Азії. Їх батько-язичник помер, коли вони були ще зовсім дітьми. Вихованням братів у християнському благочесті займалася мати, Феодотія. Приклад матері і читання святих книг зберегли їх у непорочному житті.

Досвідчені лікарі, вони отримали благодатний дар Святого Духа - силою молитви зцілювати душевні і тілесні хвороби людей, лікувати навіть тварин.

З гарячою любов'ю до Бога і ближніх брати вийшли на суспільне служіння. З хворих, яких лікували святі, вони ніколи не брали жодної плати. Слава про святих Косму і Даміана пройшла по всій окрузі, і люди назвали їхніми безсрібниками.

Одного разу святих покликали до тяжко хворої жінки, лікувати яку відмовилися всі лікарі із-за її безнадійного стану. По вірі Паладії, так звали хвору, і ревної молитви святих братів Господь зцілив вмираючу, і вона встала з ліжка абсолютно здоровою, прославляючи Бога.

У знак подяки, Паладія таємно прийшла до Даміана. Вона принесла йому три яйця і сказала: "Прийми цей малий дар в Ім'я Святої Трійці - Отця, Сина і Святого Духа".

Почувши ім'я Святої Трійці, безсрібник не посмів відмовитися. Коли Косма дізнався про це, він дуже засмутився. Він подумав, що брат його порушив їхню сувору обітницю.

Незабаром виповнивя час святому Космі вмирати. Він заповів, щоб брата не ховали поруч з ним. Через деякий час помер і святий Даміан. Всі були у великому подиві, де буде могила Даміана.

Але тут, з волі Божої, сталося диво: до людей прийшов верблюд, якого колись святі вилікували від сказу, і промовив людським голосом, щоб, не сумніваючись, поклали Даміана поруч з Космою, тому що не заради винагороди прийняв Даміан дар жінки, а заради Імені Божого. Мощі святих братів були покладені разом у Феремані.

Після смерті святі безсрібники зробили багато чудес.

Жив у Феремані, недалеко від храму Косьми і Даміана, чоловік на імˈя Малх. Одного разу, збираючись у далеку дорогу і залишаючи дружину свою надовго одну, він молитовно доручив її небесному заступництву святих братів.

Один з друзів Малха, задумав згубити жінку. Минуло небагато часу, і цей чоловік пішов до неї в будинок і сказав, що посланий Малхом, щоб проводити її до нього. Жінка повірила і пішла. Він завів її в пустинне місце і хотів поглумитися над нею і вбити. Жінка, побачивши, що їй загрожує небезпека, з глибокою вірою звернулася до Бога. Тоді з'явилися два грізних юнаки, і чоловік відпустив жінку, кинувся тікати, але впав у прірву.

Вони відвели жінку додому. Біля свого будинку вона запитала: "Як звуть вас, мої рятівники, кого дякувати мені до кінця моїх днів?" "Ми раби Христові Косма і Даміан" - відповідали вони і стали невидимі.

Жінка зі страхом і радістю розповіла всім про те, що трапилося з нею і зі сльозами пішла до ікони святих братів і з вдячністю молилась про порятунок.

З тих пір святі брати Косма і Даміан вважаються покровителями святості і непорушності християнського шлюбу, а також допомагають людям влаштуватися в подружньому житті.

Тропар

Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

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