13 листопада - день пам'яті святих апостолів Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Аристовула

Святий апостол Андрій Первозванний висвятив Стахія в сан єпископа Візантійського, де він і служив шістнадцять років, ревно проповідував Євангеліє Христове і навертав язичників до істинної віри.

Святий Амплій був єпископом у місті Діосполі, а святий Урван - у Македонії. Вони також трудилися з благословення святого апостола Андрія.

За проповідь Євангелія вони були віддані на мученицьку смерть іудеями та грекам-язичниками.

Святий Наркісс був святителем у місті Афіни. Святий Апеллій святительствував в Іраклії.

Святий апостол Аристовул, єпископ Британський, народився на Кіпрі. Разом зі своїм братом, святим апостолом Варнавою, він супроводжував святого апостола Павла в його подорожах.

Апостол Павло поставив святого Аристовула в єпископа і послав його на проповідь Євангелія в Британію, де він звернув багатьох до Христа, за що зазнав гоніння з боку язичників. Святий Аристовул помер у Британії.

Тропар

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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