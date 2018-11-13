13 листопада Православна Церква молитовно вшановує преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських (відео)

00:07, 13 листопада 2018
Свята
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Преподобний Спиридон прийшов у монастир при ігумені Пімені в першій половині дванадцятого століття вже немолодою людиною.

Подвижник супроводжував свою працю безперервною молитвою і співом псалмів. Ще за життя преподобний Спиридон був прославлений від Бога чудесами.

Відомий випадок, коли він загасив мантією пекарню, яка була у вогні: вогонь згас, а мантія залишилася цілою.

Святий Никодим працював разом з преподобним Спиридоном і вів таке саме суворе життя.

Мощі святих знаходяться в Антонієвій печері. У преподобного Спиридона пальці правої руки складені троєперсно.

Тропар

Хлебы приносныя руками своими творя, псалмопение непрестанное усты своими яко жертву хвалы приношаше Господеви, со честным Никодимом, блаженне Спиридоне, с нимже молися Христу Богу о душах наших.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.

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