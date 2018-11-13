13 листопада Православна Церква молитовно вшановує преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських (відео)
Преподобні Спиридон і Никодим, просфорники Печерські, протягом тридцяти років виконували свій послух - пекли просфори.
Преподобний Спиридон прийшов у монастир при ігумені Пімені в першій половині дванадцятого століття вже немолодою людиною.
Подвижник супроводжував свою працю безперервною молитвою і співом псалмів. Ще за життя преподобний Спиридон був прославлений від Бога чудесами.
Відомий випадок, коли він загасив мантією пекарню, яка була у вогні: вогонь згас, а мантія залишилася цілою.
Святий Никодим працював разом з преподобним Спиридоном і вів таке саме суворе життя.
Мощі святих знаходяться в Антонієвій печері. У преподобного Спиридона пальці правої руки складені троєперсно.
Тропар
Хлебы приносныя руками своими творя, псалмопение непрестанное усты своими яко жертву хвалы приношаше Господеви, со честным Никодимом, блаженне Спиридоне, с нимже молися Христу Богу о душах наших.
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