13 листопада Православна Церква молитовно вшановує преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських (відео)

Преподобні Спиридон і Никодим, просфорники Печерські, протягом тридцяти років виконували свій послух - пекли просфори.

Преподобний Спиридон прийшов у монастир при ігумені Пімені в першій половині дванадцятого століття вже немолодою людиною.

Подвижник супроводжував свою працю безперервною молитвою і співом псалмів. Ще за життя преподобний Спиридон був прославлений від Бога чудесами.

Відомий випадок, коли він загасив мантією пекарню, яка була у вогні: вогонь згас, а мантія залишилася цілою.

Святий Никодим працював разом з преподобним Спиридоном і вів таке саме суворе життя.

Мощі святих знаходяться в Антонієвій печері. У преподобного Спиридона пальці правої руки складені троєперсно.

Тропар

Хлебы приносныя руками своими творя, псалмопение непрестанное усты своими яко жертву хвалы приношаше Господеви, со честным Никодимом, блаженне Спиридоне, с нимже молися Христу Богу о душах наших.

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