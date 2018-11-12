12 листопада - день пам'яті святого Стефана Мілютіна, короля Сербського, його рідного брата Драгутіна та їх матері Олени

Святий Стефан був молодшим сином короля Стефана - Уроша I і онуком першопроголошенного короля святого Стефана.

Він правив Сербією з 1275 по 1320 рік. Престол Стефан Мілютін отримав від старшого брата свого Драгутіна, вірного християнина, який після недовгого царювання передав владу братові, а сам жив відлюдником у Сремі, де творив таємні подвиги в ямі-могилі, викопаній власноруч.

Він помер 2 березня 1316 року. Святий Стефан Мілютін, ставши королем, мужньо, словом і ділом, часто зі зброєю в руках захищав православних сербів від численних ворогів. Їм побудовано понад сорок храмів, чимало монастирів і будинків для прочан. Особливо дбав святий про афонські монастирі. Коли сербське королівство пало, монастирі залишилися осередками національної культури й Православ'я в сербському народі.

Святий Стефан помер 29 жовтня 1320 року і похований у Баньській обителі.

Через два роки були відкриті його нетлінні мощі. Свята Олена, благочестива мати своїх святих синів, після смерті чоловіка все життя присвятила богоугодним справам: будувала будинки для зубожілих селян, влаштовувала обителі для бажаючих жити в чистоті і самоті. Біля міста Спіча вона побудувала Речеський монастир і обдарувала його угіддями.

Перед своєю смертю свята Олена прийняла чернецтво і відійшла до Господа в 1306 році.

Тропар

Ты на земли вседушно Христа возлюбив и Того заповеди соблюдая, яко река, благоутробием изсохших нищетою богатно напоил еси и люди своя снабдел еси, и рака мощей твоих благоухания цельбы всем подает, сего ради, святе, молим тя, изпроси душам нашим велию милость.

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