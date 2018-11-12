12 листопада - пам'ять святих апостолів з числа сімдесяти: Тертія, Марка, Іуста і Артеми

Святий Тертій був другим єпископом в Іконії, де хрестив багатьох язичників, і саме тут мученицьки закінчив своє життя. Про нього згадує святий апостол Павло в одному зі своїх послань.

Святий Марк, він же Іоанн, був племінником апостола Варнави і єпископом Аполлоніадським. У будинку його матері Марії часто знаходили притулок гнані учні Господа, після Його Вознесіння.

Святий Іуст, син Йосипа, Обручника Пресвятої Богородиці, був обраний на місце Іуди, разом з Матфієм. Він був єпископом і мученицьки помер у Єлевферополі. Святий Артема був єпископом у місті Лістрі, де мирно помер.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.